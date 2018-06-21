Картина дня: «Алые паруса», граффити с Черчесовым и парфюмерный фонтан

Главной новостью дня, по версии «Монитора», стала работа метро на праздник выпускников «Алые паруса». Первыми об этом сообщили Regnum (10:05), «Stroypuls» (10:15) и «Деловой Петербург» (10:20).

Метро Петербурга будет работать без перерывов в ночь с 23 на 24 июня, когда в Северной столице пройдет праздник выпускников «Алые паруса».

Пассажиры смогут воспользоваться практически всеми станциями метро. Будут закрыты вестибюли станций «Площадь Александра Невского 2», «Технологический институт 1», «Достоевская» и «Спасская», «Невский проспект» будет закрыт в 00:00. Станцию «Адмиралтейская» закроют на вход и выход 23 июня с 19:00 до 23:00.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало граффити с тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Быстрее всех петербуржцам рассказали о новом изображении «78.ru» (16:07), «Деловой Петербург» (16:35) и «MR7» (18:20).

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров помог нарисовать граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Музыкант дополнил изображение строчкой из своей песни «Ты просто космос, Стас». Совместное творение Шнурова и художников знаменитого проекта HoodGraff можно увидеть на одной из трансформаторных будок на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц. Лидер «Ленинграда» сравнил работу Черчесова с работой на сцене.

В принципе футбольное поле – это как сцена. И видно, что если выкладываются и готовы там умереть, то ничего, кроме симпатии и восторгов, несмотря на счет, не повлияет на это. Если кто-то делает что-то спустя рукава, если будто одолжение делают, неважно футболисты или артисты, то это никому не нужно, – цитирует Шнурова «78.ru».0

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал окрывшийся в Летнем саду парфюмерный фонтан. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (16:30), «78.ru» (17:00) и «Аргументы и факты в Петербурге» (17:25).

В Летнем саду установили первый в стране фонтан, распространяющий ароматы духов, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на главного хранителя садов Русского музея Ольгу Черданцеву. Проект разработали в Гильдии парфюмеров Петербурга.

Уникальный фонтан на Царицыной площадке, пахнущий розами и пионами, будет работать с 21 по 27 июня во время фестиваля «Императорские сады России». Все основые работы по ароматизации объекта были проведены за одну ночь. Мастерам нельзя было повредить мрамор, дно и механизмы фонтана.

Самыми оперативными СМИ стали «Деловой Петербург», АБН и «Невские новости».