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Первый в России парфюмированный фонтан заработал в Летнем саду

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© Фото: Instagram / @slaus_gq

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Уникальный петербургский фонтан будет работать с 21 по 27 июня.

В Летнем саду установили первый в стране фонтан, распространяющий ароматы духов, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на главного хранителя садов Русского музея Ольгу Черданцеву. Проект разработали в Гильдии парфюмеров Петербурга.

Уникальный фонтан на Царицыной площадке, пахнущий розами и пионами, будет работать с 21 по 27 июня во время фестиваля «Императорские сады России». Все основые работы по ароматизации объекта были проведены за одну ночь. Мастерам нельзя было повредить мрамор, дно и механизмы фонтана.

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Всего в мировой истории было всего четыре парфюмированных фонтана. Первый был продемонстрирован сыном русского мигранта в 1900 году на выставке в Париже. Тогда посетителям разрешали обмакивать в воду палочки.

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