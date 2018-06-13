Фонтан у Адмиралтейства вернули к жизни после поломки

Специалисты «Водоканала» отремонтировали и запустили фонтан в Александровском саду, сообщает пресс-служба предприятия. Насос одного из старейших фонтанов Петербурга сломался 8 июня.

В короткие сроки были закуплены необходимые материалы для ремонта, а в период с 9 по 12 июня рабочие разобрали и дефектовали сложный механизм. Сегодня насос был установлен в камеру упавления.

На данный момент «Водоканал» готовит проект реконструкции фонтана с тем, чтобы в следующем году приступить непосредственно к строительным работам с заменой всех инженерных систем.

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Фонтан у Адмиралтейства построили в 1879 году по проекту Ивана Мерца. На момент открытия он был самым большим в Северной столице. В 2018 году его запустили 21 апреля.

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