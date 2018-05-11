В Летнем саду планируют запустить фонтан духов с ароматом «Счастье». В плеске воды посетители смогут уловить сочетание нот грейпфрута, фрезии, айвы, зеленого чая, кедра и белого мускуса.

«Мы проделали большую работу по согласованию, утверждению, получению паспорта безопасности аромата и его исследованиям в полевых условиях», – рассказали в Гильдии парфюмеров.

Необычный аромат был создан в 2017 году, автором парфюма «Счастье» стала Кира Орман. Благодаря тому, что парфюм водорастворим, состоит из природных изолятов и натуральных веществ, он безопасен для окружающей среды и неаллергенен.

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Автор идеи самого фонтана духов – Оксана Чернышова, она вдохновилась первым фонтаном русских духов в 1900 году в Париже.

Предполагается, что вкусно запахнет именно Царицын фонтан. Чтобы превратить его воду в ароматную композицию, потребуется 30 кг концентрата духов. Это расчетная концентрация ароматизированной воды для того, чтобы запах явственно ощущался вблизи фонтана, но не был чрезмерным.

Гильдия парфюмеров – это сообщество независимых российских парфюмеров, которое с 2013 года является автором и разработчиком разнообразных парфюмерных идей и проектов.

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Фото: Гильдия парфюмеров