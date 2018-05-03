Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

Яблоневый сад в Купчино

Место совсем не раскручено и ведет свою историю с 50-х годов прошлого века. Зеленое насаждение было частью совхоза «Ударник», однако со временем оно, как и Лопухинский сад, запустело. Возрождение сада началось в начале 2000-х. Власти Петербурга замостили дорожки камнем, высадили яблони, груши и сливы.

Наиболее красиво здесь становится в середине мая, во время цветения деревьев. В 2012 году сад зацвел к 16-18 мая, в 2016 – несколько деревьев зацвели уже к 9 мая. В общем, если вы хотите устроить роскошную фотосессию, то нужно ловить момент.

Не менее привлекателен сад зимой. В южной части массива насыпаны высокие холмы, которые становятся ледяными горками. Проходят здесь и лыжные трассы, которыми активно пользуются местные жители.

Где: Белградская улица, 16

Фото: Instagram / @trufanova_nat

Александровский сад у Адмиралтейства

Прежде чем принять современный вид, сад исполнял защитные функции. Адмиралтейство окружали валы и рвы, перед главным входом было расчищено пространство для артиллерии на случай нападения врага с суши. К первой половине XIX века рвы были зарыты, а на их месте появился Адмиралтейский луг, открытый для широкой публики.

Постепенно сад принимал свой современный вид – высаживались деревья, кусты сирены,Французские арендаторы Марсель и Франсуа Вийо открыли в саду чайный и кофейные домики. Из Царского села были привезены и высажены цветы на клумбах. Однако во всем великолепии прослеживалась одна проблема - никто не занимался садом профессионально.

В 1872 году, к 200-летию Петра Великого, городская дума решила взяться за дело, пригласив известного ботаника и мастера прикладного искусства Э.Регеля. Спустя год в саду собственноручно посадил дубок император Александр II. Тогда же зеленая зона у Адмиралтейства приобрела современное название.

В народе он носит шутливое название «Сашкин сад». По мнению петербуржцев, это великолепное место для отдыха. Здесь не ощущается, что ты находишься в самом центре мегаполиса: зелено, тихо, и открываются чудесные виды. В последнее время в саду проводятся фестивали сезонных цветов, а зимой устанавливается ледяная горка.

Где: Адмиралтейский проезд, 1

Wikipedia / Florstein

Лопухинский сад

В начале XVIII века здесь кипели сражения между русскими и шведскими войсками. На месте Лопухинского сада находились укрепления наших солдат. В 1717 участок площадью почти 6 гектаров перешел в собственность князя М. Гагарина.

Позднее по приказу Петра I здесь учредили аптекарский огород для разведения целебных трав и растений. К концу XVIII века этот участок отдали князю Лопухину. Сад быстро стал излюбленным местом для гуляний, здесь устраивали коцерты и гуляния, а в одно из оранжерей можно было увидеть пальмы.

В конце XIX века Лопухинский сад перешел в собственность купца Громова, который сделал его лучшим в Петербурге по части ландшафтных работ. После развала СССР парк оказался заброшен. И лишь в 2015 году после реконструкции он вновь стал радовать петербуржцев своей красотой, чистыми прудами и знаменитой дачей Громова.

Где: улица Академика Павлова, 13

Wikipedia / Vladimir Ivanov

Парк Ботанического сада

Ботанический сад в Петербурге основали по указу Петра I в 1713 году как Аптекарский сад, где выращивали лекарственные травы и растения. Постепенно территория сада увеличилась, сейчас он занимает около 16 га.

Во времена СССР сад принадлежал Академии наук, а созданный Ботанический институт занимался его развитием и обустройством. Научные сотрудники занимались разработкой подходящих условий для разных растений, проблемами роста и акклиматизации.

Вторая мировая война нанесла саду огромный урон – практически вся коллекция флоры была утеряна, в частности, особо редкие тропические виды растений и пальм. Сохранить удалось лишь несколько видов, которые были спасены сотрудниками: редкие экземпляры уносили в квартиры или оставляли в маленькой оранжерее, которую отапливали печками.

В послевоенное время сад постепенно восстановили. Сейчас это центр притяжения для любого любителя цветов. С приходом весны здесь распускаются подснежники, а к середине мая цветет практически все. Особо трепетно петербуржцы ждут, когда распустятся цветы сакуры. В связи с этим устраивается традиционный праздник «Сакура мацури», который можно рекомендовать к посещению всем и каждому.

Где: улица Профессора Попова, 2П

Фото: vk.com/botsad_spb

Летний сад

В список сложно не включить Летний сад, созданный тоже Петром I. В 1704 году император вернулся из путешествия по Европе и повелел создать парк, подобный тем, что он видел. Царь собственноручно нарисовал план и подписал указ, согласно которому следовало ежегодно засаживать сад однолетними растениями (отсюда и название Летний).

К осуществлению проекта привлекались самые лучшие архитекторы и садоводы того времени. Это были Растрелли Ф., Шлютер А., Трезини Д., Шредер К. и другие. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/64662/letniy-sad-jemchujina-sankt-peterburga

К осуществлению проекта привлекались самые лучшие архитекторы и садоводы того времени. Это были Растрелли, Шлютер, Трезини и Шредер. В 1706 году на территории этого большого комплекса появился первый фонтан, а спустя еще четыре года у Невы возвели Летний дворец Петра.

В это же время парк украшали многочисленными статуями, которые свозили сюда со всего мира. Наследники Петра также бережно относились к саду. В период царствования Елизаветы здесь насчитывалось около двухсот статуй.

Сейчас Летний сад – культовое место для любого петербуржца. На данный момент это единственный парк России, входящий в ассоциацию наследия садов Европы. Количество статуй, конечно, поубавилось (всего 92 штуки), однако нет в городе лучше места, где можно укрыться от зноя, полюбоваться фонтанами, статуями и знаменитым Летним дворцом Петра.

Где: Набережная Кутузова, 2

Фото: Wikipedia / Евгений Со