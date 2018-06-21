Депутат ЗакСа Цивилев пожаловался Полтавченко на плохое оповещение о прошедшем урагане

Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко попросили разъяснить, почему горожан недостаточно информировали о разбушевавшемся накануне урагане. С соответствующим запросом к градоначальнику обратился депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

«Прошу Вас разъяснить, по каким причинам в Петербурге не был объявлен желтый или оранжевый уровень опасности, и в соответствии с этим информирование об ухудшении погоды было проведено не в полном объеме», – отмечается в письме.

Вечером 20 июня на Петербург и Ленобласть обрушился штормовой ветер. В Северной столице ураган повредил крышу станции метро «Новокрестовская», жителей Пушкина и Киришей непогода частично оставила без света.

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Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предсказал, что в город на Неве придут дожди и похолодание. Он заявил, что в ночь на 21 июня в Северную столицу нагрянет новый циклон.

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