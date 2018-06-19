Главный синоптик Петербурга предсказал похолодание и дожди

В ближайшие несколько дней в Петербург придут холода и дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По его словам, температура приблизится к норме – до +20 градусов, а затем снова начнется потепление.

«Да все нормально будет. И прогноз на июль приличный, не переживайте. Сейчас дожди придут, а то уже засыхаем все. Ну и температура снова приблизится к норме, днем до +20 градусов, потом опять теплее», – написал Колесов.

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Ранее Колесов говорил, что это лето в Северной столице будет теплым и сухим. Температура будет держаться на уровне +20 градусов. В прошлый год температура была такой же, но все три месяца было облачно, не хватало солнца.

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