Часть кровли станции «Новокрестовская» оторвалась из-за сильного ветра

В Петербурге отвалилась часть кровли северного вестибюля станции метро «Новокрестовская». Инцидент случился вечером 20 июня, сообщила «Фонтанка».

Кровля оторвалась из-за сильного ветра. В связи с происшествием вестибюль пришлось закрыть для пассажиров.

Устранять последствия непогоды будет подрядчик «Метрострой», компания, согласно гарантийным обязательствам, вернет крышу на место.

Из-за усиления ветра в различных частях Северной столицы на протяжении суток падают деревья и столбы. Сотрудникам МЧС пришлось оперативно выезжать на вызовы более 20 раз.

Официальное открытие «Новокрестовской» состоялось 26 мая. В торжественной церемонии на «Беговой» участвовали губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

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Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро, «Новокрестовскую» и «Беговую», 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая.

В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой».

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