В Петербурге в ночь на 22 июня ожидается штормовой ветер с грозой

В Северной столице в ночь на 22 июня ожидается штормовой ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На протяжении всей ночи ожидается дождь, местами небольшой. Скорость порывов ветра будет зависеть от погоды. При грозах она будет достигать 15-18 м/с.

Воздух ночью в городе прогреется до +17 градусов. Днем станет чуть теплее – до +20 градусов. На протяжении суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предсказал, что в город на Неве придут дожди и похолодание. Он заявил, что в ночь на 21 июня в Северную столицу нагрянет новый циклон.

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