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Станция «Новокрестовская» приняла 29 тысяч пассажиров в день матча Россия – Египет

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© Фото: Wikipedia / Monoklon

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Наплыв посетителей случился после окончания матча, который завершился победой нашей национальной команды.

Почти 30 тыс. болельщиков воспользовались станцией метро «Новокрестовская» после матча Чемпионата мира по футболу между Россией и Египтом, сообщила руководитель пресс-службы петербургской подземки Юлия Шавель. По ее словам, наплыв поклонников футбола пришелся на период с 23:00 до 02:00.

Ранее сообщалось, что подземка продлит работу в дни футбольных матчей на стадионе «Зенит-арена». Так в ночь на 27 июня после матча Нигерия - Аргентина метро будет работать до двух часов ночи, В день полуфинального матча, который состоится 10 июля, подземкой можно будет воспользоваться вплоть до 03:00.

Вечером 19 июня сборная России одержала убедительную победу над Египтом со счетом 3:1 и практически обеспечила выход в плей-офф турнира. Заключительную игру группового этапа против Уругвая наша национальная команда проведет в Самаре 25 июня.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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