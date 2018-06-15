Картина дня: новости с полей ЧМ-2018 и перестановки в Смольном

Главной новостью дня, по версии «Монитора», стала победа Ирана над Марокко в первом матче группы В Чемпионата мира по футболу. Первыми об этом сообщили Regnum (20:05), АБН (20:20) и «Деловой Петербург» (20:20).

Сборная Ирана на заполненной до отказа «Зенит-арене» вырвала победу у соперника. На 95-й минуте команда Карлуша Кейруша заработала штрафной удар. После подачи в штрафную марокканский нападающий Бухаддуз неудачно сыграл головой, отправив мяч в ближний угол собственных ворот – 1:0.

Таким образом сборная Ирана набрала три очка и возглавила группу В. Следующую игру команда проведет против Испании 20 июня в 21:00, марокканцы же в этот день сыграют с Португалией. Начало матча в 15:00.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало время работы петербургского метро в день матча Россия - Египет. Быстрее всех петербуржцев информировали об изменениях АБН (13:20), «Невские новости» (13:30) и «78.ru» (13:30).

Петербургский метрополитен из-за матча между сборными России и Египта в ночь на 20 июня будет работать до 02:00. Станции будут работать на вход до 02:00, а на выход – до последнего пассажира. Пройти через турникеты можно будет по проездным билетам и жетонам.

Петербуржцы и гости города смогут воспользоваться практически всеми станциями метро. Для пассажиров будут закрыты вестибюль 1 «Проспекта Ветеранов», вестибюль 2 «Ленинского проспекта», вестибюль 2 «Площади Ленина», вестибюль 1 «Московской», вестибюль 1 «Девяткино», вестибюль 2 «Невского проспекта», а также вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Третьей новостью, по данным «Монитора», стали перестановки в комитете по туризму. Оперативнее всех об этом написали «Деловой Петербург» (16:10), АБН (16:20) и «Санкт-Петербург.ру» (16:45).

Главой комитета по туризму Северной столицы станет Евгений Панкевич, заместитель главы Московского района и сын председателя петербургского Горизбиркома Виктора Панкевича. Чиновник заявил, что в пятницу, 15 июня, последний день работает в районной администрации. К обязанностям на новой должности он приступит 18 июня.

Новый руководитель комитета добавил, что его назначение не связано с деятельностью его отца. «Я для туризма человек неслучайный, поэтому это абсолютно разные истории», – заявил Панкевич.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Аргументы и факты в Петербурге».