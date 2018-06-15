Иран победил Марокко в Петербурге

Сборная Ирана на заполненной до отказа «Зенит-арене» вырвала победу у Марокко. На 95-й минуте команда Карлуша Кейруша заработала штрафной удар. После подачи в штрафную марокканский нападающий Бухаддуз неудачно сыграл головой, отправив мяч в ближний угол собственных ворот – 1:0.

Таким образом сборная Ирана набрала три очка и возглавила группу В. Следующую игру команда проведет против Испании 20 июня в 21:00, марокканцы же в этот день сыграют с Португалией. Начало матча в 15:00.

Ранее в группе А завершился матч между сборными Египта и Уругвая. Латиноамериканская команда победила африканцев с минимальным счетом. После подачи с углового отличился защитник Хосе Хименес.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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