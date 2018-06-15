Метро в Петербурге продлит работу в ночь на 20 июня из-за матча России и Египта

Петербургский метрополитен из-за матча между сборными России и Египта в ночь на 20 июня будет работать до 02:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Станции будут работать на вход до 02:00, а на выход – до последнего пассажира. Пройти через турникеты можно будет по проездным билетам и жетонам.

Петербуржцы и гости Северной столицы смогут воспользоваться практически всеми станциями метро. Для пассажиров будут закрыты вестибюль 1 «Проспекта Ветеранов», вестибюль 2 «Ленинского проспекта», вестибюль 2 «Площади Ленина», вестибюль 1 «Московской», вестибюль 1 «Девяткино», вестибюль 2 «Невского проспекта», а также вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира проходят в 11 городах страны, в том числе в Петербурге.

Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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