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Сын главы петербургского Горизбиркома Панкевич возглавит комитет по туризму

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© Фото: Александр Николаев / «Интепресс»

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Предыдущий руководитель Андрей Мушкарев был уволен после Петербургского международного экономического форума.

Главой комитета по туризму Северной столицы станет Евгений Панкевич, заместитель главы Московского района и сын председателя петербургского Горизбиркома Виктора Панкевича.

Чиновник заявил, что в пятницу, 15 июня, последний день работает в районной администрации. К обязанностям на новой должности он приступит 18 июня.

Панкевич отметил, что начнет новую работу во время Чемпионата мира по футболу, который начался 14 июня. «Нам предстоит выкладываться на всю мощь», – передает «Фонтанка» слова чиновника.

Новый руководитель комитета добавил, что его назначение не связано с деятельностью его отца. «Я для туризма человек неслучайный, поэтому это абсолютно разные истории», – заявил Панкевич.

Предыдущий глава комитета Андрей Мушкарев был уволен вскоре после Петербургского международного экономического форума, который состоялся в мае. По словам чиновника, решение властей стало для него неожиданностью.

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