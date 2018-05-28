Главу комитета по туризму Петербурга Андрея Мушкарева отправили в отставку, сообщает пресс-служба Смольного. Причины подобного решения не раскрываются. Для чиновника произошедшее стало полной неожиданностью.

«Мне показался нелогичным такой шаг. Но руководителей, также как родителей, не выбирают. Если такое решение принято, то оно принято», – цитирует телеканал «78» Мушкарева.

Чиновник подчеркнул, что пока не думал, где будет работать, однако не исключил, что в будущем займется развитием туризма в России. Временно исполнять обязанности Мушкарева на посту главы комитета по туризму будет его заместитель Нана Гвичия.

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Мушкарев занимал пост председателя комитета с июня 2016 года. До этого он занимал должность директора по маркетингу в «Международных паромных линиях» (бренд St. Peter Line), являлся генеральным директором компаний «Интерконтиненталь марин» и «Инфлот трэвэл сервис».

Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал главу комитета по культуре Константина Сухенко за манеру подачи отчета. По словам градоначальника, во время монотонного выступления он едва не заснул.

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