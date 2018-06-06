Картина дня: эвакуированная школа, отремонтированные мосты и летний град

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал выпавший град в городе на Неве. Быстрее всех в Петербурге об этом написали « Stroypuls.ru» (13:55), «Санкт-Петербург.ру» (14:00), «MR7» (14:10).

Днем 6 июня в северные районы Петербурга пришел не только дождь, но и град. Редкое природное явление заметили в Лахте, на Парнасе, проспектах Просвещения, Науки и Художников. Непогода зацепила и Ленобласть – соответствующие фотографии опубликовали жители Сертолово и Кировска.

Второй обсуждаемой новостью, по данным «Монитора», стала эвакуация школы №325 во время написания ЕГЭ. Среди городской прессы оперативнее всех событие осветили «Regnum» (12:20), «Gazeta.spb.ru» (12:40), «Аргументы и факты в Петербурге» (13:00). Федеральные СМИ освещали данное событие не менее активно. В частности, свои сюжеты на данную тему выпустили ТАСС, НТВ, РЕН ТВ, РИА «Новости» и «Известия».

Школу №325 во Фрунзенском районе эвакуировали во время проведения ЕГЭ по русскому языку. Инцидент произошел в 11:15, по словам свидетелей, возможно, в школе загорелся проводка. На место происшествия немедленно прибыли пожарные. В комитете по образованию сообщили, что в нескольких аудиториях задымились компьютеры и оргтехника, которые были повреждены из-за скачка напряжения. Проведение экзамена остановили, всего эвакуировали 228 детей.

Третьей темой дня, по версии «Монитора», стал завершившийся ремонт мостов в центре Петербурга. Быстрее всех информацию до читателей донесли «78.ru» (13:50), «Невские новости» (16:10), «Деловой Петербург» (16:10).

Все мосты в центре Северной столицы привели в порядок к Чемпионату мира по футболу. Специалисты обновили внешний облик 2-го Инженерного, Ново-Конюшенного, 1-го и 2-го Садовых мостов. Все переправы очистили и окрасили, нанесли новый слой сусального золота на элементы декора.

На Дворцовом, Биржевом, Троицком, Литейном, Большеохтинском, Обуховском, Измайловском, Пантелеймоновском мостах, Коломяжском и Митрофаньевском путепроводах заменили асфальт. На Ушаковском и Каменноостровском мостах очистили и окрасили перила, фасады, опоры освещения. На первом были обновлены чугунные колонны.

Самыми оперативными СМИ стали «78.ru», «Невские новости» и «Аргументы и факты в Петербурге».