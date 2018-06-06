Все мосты в центре Петербурга отремонтировали к ЧМ-2018

Все мосты в центре Петербурга привели в порядок к Чемпионату мира по футболу, сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Специалисты обновили внешний облик 2-го Инженерного, Ново-Конюшенного, 1-го и 2-го Садовых мостов. Все переправы очистили и окрасили, нанесли новый слой сусального золота на элементы декора.

На Дворцовом, Биржевом, Троицком, Литейном, Большеохтинском, Обуховском, Измайловском, Пантелеймоновском мостах, Коломяжском и Митрофаньевском путепроводах заменили асфальт. На Ушаковском и Каменноостровском мостах очистили и окрасили перила, фасады, опоры освещения. На первом были обновлены чугунные колонны.

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Абразивной очистке выборочно подверглись участки набережных рек Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Стрелки Васильевского острова. Гидромониторную очистку провели на большинстве сооружений.

Ранее, 29 мая, подсветка Троицкого моста горела на протяжении трех часов из-за празднования 115-летия переправы. Обыкновенно более 3 тыс. лампочек включаются каждый час только на 10 минут.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.