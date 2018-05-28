Троицкий мост в честь своего 115-летия замерцает в ночь на 29 мая

Режим работы подсветки Троицкого моста поменяют в ночь на 29 мая из-за празднования 115-летия переправы. Об изменениях рассказали в пресс-службе «Ленсвета».

Во вторник, 29 мая, один из самых знаменитых мостов Петербурга отметит свой юбилей. В честь круглой даты более 3 тыс. лампочек, которые по ночам включаются каждый час лишь на 10 минут, будут гореть без перерыва на протяжении трех часов.

Полюбоваться иллюминацией можно будет до развода моста, который состоится с 01:20 до 04:50. Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.

Троицкий мост был открыт в 1903 году по случаю празднования 200-летия Российской империи. Переправа стала символом дружбы государства с Францией. Подсветка на мосту появилась в 1962 году.