  • 5 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 62.0644  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 72.6016  
Нефть($) 04.06.2018 75.33 1.71
Нефть(p) 04.06.2018 4724.31 +71.44

«Мост глупости» в Петербурге защитили от грузовиков цепями (ФОТО)

Автор:


© Фото: Twitter / @foolsbridge
    следующая

    Темы дня

    Смольный начал принимать меры, чтобы грузовики перестали врезаться в переправу на Софийской улице.

    Власти Петербурге установили раму с цепями перед «мостом глупости» на Софийской улице. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ГУ «Дирекция по организации дорожного движения».

    В дирекции рассказали, что конструкция будет звенеть о кабину грузовиков, которые будут приближаться к переправе, тем самым предупреждая водителей.

    «У нас целый комплекс мер, в том числе звуковых, призванных обратить внимание водителей на ограничение высоты», – сказал ведущий специалист дирекции Дмитрий Попов.

    По поручению вице-губернатора Игоря Албина, которому пожаловался депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев, власти начали принимать меры, чтобы решить проблему с мостом. С обеих сторон переправы нанесли светоотражающую двухцветную разметку, а возле нее установили «лежачего полицейского». В настоящее время прорабатывается возможность углубления дороги под мостом.

    В конце мая в переправу врезался 150-й грузовик с осени 2017 года. В начале июня счет увеличила «Газель», перевозившая биотуалет.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

      В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

      читать далее →

      Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

      Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

      читать далее →

      ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

      Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

      МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

      «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      04.06.18
      Оффшоры Сейшелы
      04.06.18
      Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
      01.06.18
      Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
      25.05.18
      Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
      24.05.18
      X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
      24.05.18
      Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
      23.05.18
      МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
      21.05.18
      Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram