«Мост глупости» в Петербурге защитили от грузовиков цепями (ФОТО)

Власти Петербурге установили раму с цепями перед «мостом глупости» на Софийской улице. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ГУ «Дирекция по организации дорожного движения».

В дирекции рассказали, что конструкция будет звенеть о кабину грузовиков, которые будут приближаться к переправе, тем самым предупреждая водителей.

«У нас целый комплекс мер, в том числе звуковых, призванных обратить внимание водителей на ограничение высоты», – сказал ведущий специалист дирекции Дмитрий Попов.

По поручению вице-губернатора Игоря Албина, которому пожаловался депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев, власти начали принимать меры, чтобы решить проблему с мостом. С обеих сторон переправы нанесли светоотражающую двухцветную разметку, а возле нее установили «лежачего полицейского». В настоящее время прорабатывается возможность углубления дороги под мостом.

В конце мая в переправу врезался 150-й грузовик с осени 2017 года. В начале июня счет увеличила «Газель», перевозившая биотуалет.