Смольный попросили разобраться с проблемой «моста глупости», в который врезаются грузовики

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Игорю Албину с просьбой решить проблему с «мостом глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветской дороги. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

В воскресенье, 27 мая, пользователи социальных сетей рассказали, что в мост, несмотря на предупреждающие знаки о допустимой высоте автомобилей, врезался уже 150-й грузовик. Цивилев считает, что власти должны принять меры, чтобы избежать подобных случаев в дальнейшем.

«Мы ждем ответа вице-губернатора и планируем обратиться в ГИБДД с предложением провести эксперимент по нанесению предупредительных надписей как на дорогах – для водителей, так и тротуарах – для пешеходов. В частности, этот вариант может быть опробован на мосту на Софийской», – заявил депутат.

Цивилев добавил, что для полного решения проблемы нужно сделать дорогу под мостом глубже.

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