Петербургский ученый сделал картину из бактерий в честь 150-й машины, врезавшейся в «мост глупости»

Научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера вырастил из микробов картину, посвященную 150-му грузовику, врезавшемуся в мост с надписью «Газель не проедет» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветской дороги.

В Twitter-аккаунте «Мост глупости», посвященном переправе, отметили, что картина была создана в чашке Петри посевом бактерий, которые в процессе роста проявляются разными цветами. Имя автора работы не сообщается.

Подсчет аварий под мостом ведется в Twitter-странице с октября 2017 года, однако жители Пушкинского района сообщают, что грузовики врезаются уже не первый год.

Автовладельцы отметили, что рядом с мостом расположен знак «Ограничение высоты» в 2,7 метра, в то время как на плакате указано ограничение в два метра. По мнению горожан, водители ориентируется не на плакат, а на дорожный знак. В «Мостотресте» также заявили, что мост оборудован необходимыми предупреждающими знаками.

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Фото: Twitter / @foolsbridge