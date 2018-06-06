Петербургскую школу №325 эвакуировали во время ЕГЭ по русскому языку

Школу №325 во Фрунзенском районе эвакуировали во время проведения ЕГЭ по русскому языку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в 11:15, по словам свидетелей, возможно, в школе загорелся проводка. На место происшествия прибыли пожарные.

В комитете по образованию сообщили, что в нескольких аудиториях задымились компьютеры и оргтехника, которые были повреждены из-за скачка напряжения. Проведение экзамена остановили, всего эвакуировали 228 детей.

«Проконсультировавшись с руководителями Рособрнадзора, которые курируют организацию ЕГЭ по всей стране, мы приняли решение о переносе экзамена по русскому для детей, которые не смогли сдать его из-за инцидента в ППЭ (пункт проведения экзамена, - прим. ред) №1709», – передает "Фонтанка" слова председателя государственной экзаменационной комиссии Ирины Асланян. ЕГЭ проведут в резервный день – 26 июня.