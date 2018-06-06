Петербург накрыло сильным дождем с градом (ФОТО)

В северную часть Петербурга пришел не только дождь, но и град. Об этом рассказали жители города на Неве в социальных сетях.



Град заметили в Лахте, на Парнасе и в других частях Северной столицы. Непогода пришла и в Ленинградскую область – соответствующие фотографии опубликовали жители Сертолово и Кировска.



Ранее синоптики заявили, что в среду, 6 июня, в Петербурге ожидается кратковременный дождь и сильный ветер – до 12 м/с. В прогнозах не было информации о граде.

Плохая погода в Петербурге наступила в конце мая, при этом последний месяц весны оказался самым жарким для Северной столицы за 100 лет.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещал, что начало июня будет прохладнее, чем в мае, но в Петербурге все равно будет тепло. Он отметил, что в городе на Неве ожидается около +20 градусов, а также периодические дожди и переменная облачность.