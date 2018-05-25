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Картина дня: Путин и малазийский «Боинг», развод Шнурова и бесплатный концерт Гребенщикова

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© Фото: Instagram / @mshnurova

Темы дня

Как Шнуров объявил о разводе, почему Путин опроверг обвинения в адрес России и когда состоится бесплатный концерт БГ.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало заявление президента России Владимира Путина о непричастности России к крушению малазийского «Боинг» МН17. Данная новость быстро снискала популярность как у региональных, так и федеральных СМИ. Быстрее всех в Петербурге об этом написали АБН (17:55), «Невские новости» (18:50), «Деловой Петербург» (19:10).

Российский лидер опроверг обвинения международной следственной группы, которая пришла к выводу, что в крушении МН17 виновата Москва. По словам Путина, Россию не допустили к международному расследованию, в связи с чем у Кремля нет оснований доверять приведенным аргументами.

Глава государства намекнул журналистам, что трагедия во многом случилась из-за действий Украины, которая не закрыла небо для полетов над территорией, где шли боевые действия. «Об этом почему-то никто не вспоминает», – добавил президент.

Второй обсуждаемой новостью, по данным «Монитора», стал развод лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова со своей женой Матильдой. Расставание звездной пары стало горячей темой федеральных СМИ. Среди петербургской прессы оперативнее всех были «78.ru» (09:24), «Невские новости» (09:35), «Regnum» (09:40).

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о разводе со своей женой Матильдой. Причины подобного решения супруги не раскрывают.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», – написал Шнуров в своем Instagram.

Третьей темой дня, по версии «Монитора», стал анонс бесплатного концерта Бориса Гребенщикова на Невском проспекте. Это событие привлекло внимание исключительно петербургской прессы. Быстрее всех информацию до читателей донесли «MR7» (17:45), «Аргументы и Факты в Петербурге» (18:00), «Невские новости» (18:40).

Группа «Аквариум» выступит 26 мая в 13:00 у Екатерининского сада. Гребенщиков и компания планируют привлечь внимание зрителей к предстоящей презентации альбома «Время N».

«Ай, нанэ, хорошо-то как! 26 мая в 13:00 у Екатерининского сада на Невском проспекте (на углу, который ближе к Аничкому дворцу) Борис Гребенщиков и «Аквариум» дадут импровизированный промо-уличный-концертик к предстоящей 7 июня в А2 презентации альбома «Время N». Будете мимо - заходите!» – говорится в сообщении.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «78.ru».

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