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Картина дня: бесплатная парковка в Пулково, «оранжевый» уровень угрозы и сервис Booking.com

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© Фото: Сергей Коньков / портал «Автотранспорт»

Темы дня

Где сделали бесплатную парковку в аэропорту, почему в Петербурге ввели «оранжевый» уровень угрозы и как Booking.com едва не оказался под запретом.

 

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало открытие бесплатной перехватывающей парковки на 120 автомобилей в аэропорту Пулково. Первыми об этом написали «78.ru» (13:40), «Деловой Петербург» (14:05) и «АБН» (14:15).

Стоянка находится на нечетной стороне Пулковского шоссе, неподалеку от пересечения с Внуковской улицей в трех километрах от пассажирского терминала.

В аэропорту отметили, что парковка работает круглосуточно, но она предназначена только для краткосрочного размещения машин, в том числе для водителей, которые приехали в Пулково значительно раньше рейса.

Второй заметной темой дня по «Монитору» стало объявление Гидрометцентра России об «оранжевом» уровень опасности в Петербурге и Ленобласти. Оперативнее всех об этом написали «Stroypuls.ru» (15:40), «Деловой Петербург» (16:10) и «MR7» (16:30).

Согласно данным метеорологов, «оранжевый» уровень опасности погоды сохранится 23-24 мая. Городу и области из-за установившейся сухой и жаркой погоды угрожают лесные пожары.

Аналогичный прогноз синоптики сделали и для соседних регионов – Республики Карелия, Архангельской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей. В последний раз «оранжевый» уровень опасности из-за сильных морозов объявляли в Петербурге в конце февраля, когда столбик термометра опускался до -26 градусов.

Третьей важной темой, по данным «Монитора», стало заявление Минкульта о ситуации вокруг сервиса Booking.com, который хотели запретить на территории России. Конфликтную ситуацию осветили «Деловой Петербург» (13:35), «АБН» (13:45) и «Санкт-Петербург.ру» (14:45).

Министерство культуры России не собирается блокировать сервис бронирования гостиниц Booking.com. Об этом заявила директор Департамента туризма и региональной политики ведомства Ольга Ярилова, сообщила пресс-служба Минкульта.

Ранее РБК сообщал, что ведомство поручило Ростуризму «изучить целесообразность запрета портала». По словам главы компании «Свой ТС» Сергея Войтовича, Booking.com фактически занимается деятельностью туроператора, но сайт не является им юридически, поэтому не платит соответствующие взносы.

По словам Яриловой, у Министерства культуры нет полномочий по запрету Booking.com. Она добавила, что «ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», поэтому «работе сервиса на территории России ничто не угрожает».

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «78.ru».

 

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