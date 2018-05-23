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Возле Пулково открыли бесплатную перехватывающую парковку на 120 мест

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© Фото: pulkovoairport.ru

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Стоянка расположена в трех километрах от пассажирского терминала.

В аэропорту Пулково открылась бесплатная парковка, рассчитанная на 120 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

Стоянка находится на нечетной стороне Пулковского шоссе, неподалеку от пересечения с Внуковской улицей в трех километрах от пассажирского терминала. В компании отметили, что парковка работает круглосуточно, но она предназначена только для краткосрочного размещения машин, в том числе для водителей, которые приехали в Пулково значительно раньше рейса.

«Запуск бесплатной парковочной зоны на небольшом удалении от аэровокзала позволит повысить комфорт пассажиров и гостей Пулково, разгрузить привокзальную площадь перед терминалом и снизить число нарушителей, которые незаконно занимают для парковки проезжую часть и выделенные полосы общественного транспорта, мешая другим участникам дорожного движения и проезду спецтехники», – сказал гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» Владимир Якушев.

Компания инвестировала в проект 26 млн рублей. Руководство организации в скором времени планирует расширить зону бесплатной парковки.

Ранее комитет по транспорту Петербурга отменил единственную маршрутку до Пулково, которая следовала от станции метро «Московская». Депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев потребовал от губернатора Георгия Полтавченко восстановить работу транспорта и провести расследование в ведомстве.

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