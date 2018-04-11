По факту взрыва на судостроительном заводе «Алмаз» возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на судостроительном заводе «Алмаз», сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

В результате происшествия погиб человек, еще десять рабочих были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Инцидент произошел 11 апреля в процессе строительства корабля для пограничной службы ФСБ РФ. В МЧС считают, что причиной трагедии стала разгерметизация баллона с газом. Пожара после взрыва не последовало. По последним данным, работы на судне производились с цистерной.

Фирма «Алмаз» специализируется на создании военной морской техники. Завод выпускает патрульные и ракетные катера, суда спецназначения и десантные корабли на воздушной подушке. Председателем совета директоров ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» и ОАО «Морской завод «Алмаз» является Леонид Грабовец.

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Территория «Алмаза» составляет около 165 тыс. кв. метров, из которых большая часть занята хорошо оборудованными современными цехами. Персонал фирмы превышает тысячу человек. В здании располагается музей судостроительной техники.

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