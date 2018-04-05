На АЗС в Красногвардейском районе взорвалась колонка

На пересечении Ириновского и Индустриального проспектов в Петербурге произошел взрыв на автозаправочной станции «Лиос». Инцидент случился днем 5 апреля, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетели пояснили, что слышали хлопок неопределенного происхождения. Вскоре на месте происшествия прибыли бригады скорой помощи и сотрудники МЧС.

Согласно фотографиям из соцсетей, взрыв частично разрушил крышу АЗС. Инцидент вызвал пожар, в результате которого пострадали две машины, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. Люди не пострадали.

В настоящее время специалисты устанавливают причины взрыва. Инцидент затруднил движение на близлежащих дорогах.

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