В цехе судостроительной фирмы «Алмаз» на Петровском проспекте произошел взрыв

В цехе судостроительной фирмы «Алмаз» на Петровском проспекте, 26, во время сварочных работ произошел взрыв.

Пострадали минимум пятеро, один рабочий госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным МЧС, днем 11 апреля в трюме находящегося на реставрации корабля взорвался газовый баллон. Точное количество пострадавших уточняется.

Фирма «Алмаз» специализируется на создании военной морской техники. Завод выпускает патрульные и ракетные катера, суда спецназначения и десантные корабли на воздушной подушке. Председателем совета директоров ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» и ОАО «Морской завод «Алмаз» является Леонид Грабовец.

Территория «Алмаза» составляет около 165 тыс. кв. метров, из которых большая часть занята хорошо оборудованными современными цехами. Персонал фирмы превышает тысячу человек. В здании располагается музей судостроительной техники.