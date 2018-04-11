При взрыве на судостроительном заводе «Алмаз» погиб человек

В результате взрыва на территории судостроительного завода «Алмаз» пострадали одиннадцать человек, один из них умер по пути в больницу.

Инцидент произошел 11 апреля в процессе строительства корабля для пограничной службы ФСБ РФ. В МЧС считают, что причиной трагедии стала разгерметизация баллона с газом.

Пожара после взрыва не последовало. По последним данным, работы на судне производились с цистерной. Во время работ могла быть нарушена техника безопасности, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора завода Ильяза Мухутдинова.

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Фирма «Алмаз» специализируется на создании военной морской техники. Завод выпускает патрульные и ракетные катера, суда спецназначения и десантные корабли на воздушной подушке. Председателем совета директоров ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» и ОАО «Морской завод «Алмаз» является Леонид Грабовец.

Территория «Алмаза» составляет около 165 тыс. кв. метров, из которых большая часть занята хорошо оборудованными современными цехами. Персонал фирмы превышает тысячу человек. В здании располагается музей судостроительной техники.