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Картина дня: рекультивация «Красного Бора», долги «Метростроя» и ремонт мостов к ЧМ-2018

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Темы дня

На какие деньги проведут рекультивацию, почему грозят обесточить станцию метро «Новокрестовская» и какие переправы отремонтируют к мундиалю.

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стала рекультивация полигона «Красный Бор» на средства федерального бюджета. Первыми об этом среди городских СМИ написали «Фонтанка.ру» (13:25), «Санкт-Петербург.ру» (15:20) и «ЗакС.ру» (16:40). Федеральные СМИ не заинтересовались новостями об одной из самых опасных свалок в России. 

Рекультивацию полигона «Красный Бор» собираются провести при помощи федерального бюджета. Для этого его намерены включить в государственную программу «Чистая страна», заявил глава комитета по природопользованию Игорь Григорьев.

На выездном совещании, которое состоялось на полигоне 6 апреля, Григорьев отметил, что проект позволяет оплатить большую часть расходов из федеральной казны. Он добавил, что «Красный Бор» может войти в программу, если он будет находиться в собственности города и пройдет государственную экологическую экспертизу.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стали долги «Метростроя» за электричество. Об этом оперативнее всех написали «Санкт-Петербург.ру» (11:50), «MR7» (12:15) и «Невские новости» (12:55). Федеральные СМИ не особо активно освещали данную тему, прессе были интереснее проблемы пассажиров московского метро, где через Wi-Fi могли утечь данные о 12 млн пользователях подземки. 

Станцию метро «Новокрестовская» и другие объекты «Метростроя» могут отключить от электричества из-за долгов. Компания с июля 2017 года не оплатила 63,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе АО «Петербургская сбытовая компания». «Метрострой» не раз нарушал договоренности, поэтому ограничения по электричеству планируется ввести уже в среду, 11 апреля.

Подачу энергии собираются сократить не только на «Новокрестовской», которую должны открыть 28 апреля, но и на шахте 465 Невско-Василеостровской линии метро, шахтах 571 и 572 Лахтинско-Правобережной линии и шахте 841 Красносельско-Калининской линии.

Третьей темой дня по «Монитору» ремонт 11 мостов Северной столицы в преддверии Чемпионата мира по футболу. Об этом оперативнее всех написали «Фонтанка.ру» (14:30), «ЗакС.ру» (14:45) и «Деловой Петербург» (14:45). Данное событие федеральная пресса не заметила. 

К Чемпионату мира по футболу в Петербурге намерены отремонтировать 11 мостов. На Биржевом, Дворцовом, Литейном, Троицком, Обуховском, Измайловском и Большеохтинском мостах заменят дорожное покрытие.

На Мало-Конюшенном и Театральном мостах поменяют тротуары, а на Каменноостровском и Ушаковском мостах покрасят часть конструкций. Ремонт Дворцового моста начался 1 апреля. Через несколько дней работы начались на Литейному мосту.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Невские новости», «Regnum» и «Санкт-Петербург.ру».

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