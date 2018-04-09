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Смольный подал заявку на рекультивацию «Красного Бора» за счет федеральных денег

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© Фото: poligonkb.spb.ru

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Руководство объекта и власти Петербурга обсудили возможность включения полигона в федеральную программу, чтобы покрыть большую часть расходов.

Рекультивацию полигона «Красный Бор» собираются провести при помощи федерального бюджета. Для этого его намерены включить в государственную программу «Чистая страна», заявил глава комитета по природопользованию Игорь Григорьев.

На выездном совещании, которое состоялось на полигоне 6 апреля, Григорьев отметил, что проект позволяет оплатить большую часть расходов из федеральной казны. Он добавил, что «Красный Бор» может войти в программу, если он будет находиться в собственности города и пройдет государственную экологическую экспертизу.

Вице-губернатор Петербурга Михаил Кучерявый подчеркнул, что власти Петербурга должны решать судьбу полигона на основании заключения ученых. По его словам, специалисты говорят о необходимости строительства саркофага по периметру «Красного Бора».

На совещании присутствовал гендиректор полигона Алексей Трутнев. Он рассказал, что во время встречи рабочие откачивали дождевую и талую воду с укрывного покрытия карты № 68, в которой содержатся жидкие органические отходы.

«Благодаря укрытию понтонами в карты не попало более 40 тыс. кубических метров атмосферных осадков. Это почти 1,5 метра, если их сюда добавить, то будет перелив», – добавил Трутнев.

В конце марта «Красный Бор» посетила комиссия, состоящая из членов департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, МЧС, комитета по природопользованию и других специалистов. Они заявили, что на полигоне справляются с предотвращением опасных ситуаций в предпаводковый сезон.

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«Красный Бор» – крупнейший полигон для утилизации опасных отходов на территории Северо-Западного федерального округа. Расположен в Тосненском районе Ленинградской обрасти в пяти километрах от Колпино. Там скопилось примерно 2,2 млн тонн токсичных веществ. На полигоне не раз горели пожары, из-за которых опасные вещества попадали в атмосферу.

В 1990-х годах началось строительство завода по переработке отходов, в него вложили от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, но так и не завершили. Смольный решил не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей..

В 2014 году у «Красного Бора» истекла лицензия на работу с опасными отходами. Роспотребнадзор не разрешил ее продлить и запретил принимать новые партии опасных отходов. Тогда же ведомство вынесло порядка 900 предписаний бывшему руководству полигона, в том числе Сергею Мацукову, но они остались невыполненными. 

В начале 2018 года дома у Мацукова провели обыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мацуков уже становился подозреваемым в уголовных делах, связанных с «Красным Бором». В 2015 году в отношении него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2014 году сотрудники полигона очистили поверхности двух технологических карт вместо компании, с которой «Красный Бор» заключил договор о выполнении работ. Мацуков при этом подписал акты о приемке выполненных работ с организацией-подрядчикоми выплатил ей все деньги по контракту – 9,8 млн рублей.

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