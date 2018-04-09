В Северной столице к ЧМ-2018 отремонтируют 11 мостов

К Чемпионату мира по футболу в Петербурге намерены отремонтировать 11 мостов. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Мостотрест».

На Биржевом, Дворцовом, Литейном, Троицком, Обуховском, Измайловском и Большеохтинском мостах заменят дорожное покрытие. На Мало-Конюшенном и Театральном мостах поменяют тротуары, а на Каменноостровском и Ушаковском мостах покрасят часть конструкций.

Ремонт Дворцового моста начался 1 апреля. Через несколько дней работы начались на Литейному мосту.

Осенью 2017 года стало известно, что в конце 2018 года рабочие приступят капитальному ремонту Биржевого моста. На переправе собираются привести в порядок проезжую часть, разводной механизм, ограждения и схемы электропитания.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.

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