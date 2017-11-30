Биржевой мост начнут ремонтировать в конце 2018 года. Сейчас ведутся проектные работы и согласования. Об этом сообщает АБН со ссылкой на заместителя директора по надзору и содержанию СПб ГБУ «Мостотрест» Андрея Кочина.

«Ремонт точно не начнется до завершения Чемпионата мира по футболу. По опыту могу сказать, что ремонт должен начаться к концу следующего года», - рассказал Кочин. Точный список ремонтных работ появится после завершения обследования.

По словам главного инженера «Мостотреста» Андрея Белашова, точно будут отремонтированы проезжая честь, разводной механизм и ограждения. Также будут отремонтированы схемы электропитания.

Предположительное время ремонта моста - от одного года до двух. Это зависит от того, будет ли полностью перекрываться движение по мосту или нет.

Биржевой мост соединяет между собой Васильевский и Петроградский острова. Он состоит из пяти стальных сварных пролетных строений. В конце 1990-х годов с него были демонтированы трамвайные рельсы.