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Станцию «Новокрестовская» с 11 апреля собираются отключить от электричества из-за долгов

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© Фото: Михаил Киреев / РИА «Новости»

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«Метрострой» не может закрыть обязательства перед АО «Петербургская сбытовая компания», что может повлиять на открытие новой станции метро.

Станцию метро «Новокрестовская» и другие объекты «Метростроя» могут отключить от электричества из-за долгов.

Компания с июля 2017 года не оплатила 63,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе АО «Петербургская сбытовая компания». «Метрострой» не раз нарушал договоренности, поэтому ограничения по электричеству планируется ввести уже в среду, 11 апреля.

Подачу энергии собираются сократить не только на «Новокрестовской», которую должны открыть 28 апреля, но и на шахте 465 Невско-Василеостровской линии метро, шахтах 571 и 572 Лахтинско-Правобережной линии и шахте 841 Красносельско-Калининской линии.

В «Метрострое» задержки по оплате долга объяснили длительной процедурой согласования платежей по банковскому сопровождению 13 контрактов с ПСК, сообщила «Фонтанка».

«Новокрестовскую» подключили к электричеству 3 апреля. Предполагалось, что станцию вместе с «Беговой» откроют 28 апреля во время футбольного матча на «Зенит-арене» между «Зенитом» и ЦСКА.

На двух объектах появятся панно с 3D-анимацией. На «Новокрестовской» оно будет показывать грозу и снег, а на «Беговой» — работающую технику.

В начале марта рабочие ЗАО «СМУ-11 Метрострой», которые занимались строительством тоннеля между станциями «Театральная» и «Горный институт», устроили забастовку из-за долгов по зарплате. Вскоре в отношении руководителя организация Андрей Морозова возбудили уголовное дело, а сотрудникам стали отдавать положенные по закону деньги.

 

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