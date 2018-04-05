На «Новокрестовской» и «Беговой» появятся панно с 3D-анимацией

На станциях метро «Новокрестовская» и «Беговая» появятся панно с 3D-анимацией, сообщает «Фонтанка.ру». На первой станции рядом с идущими по вестибюлю пассажирами будет сверкать гроза и идти снег. На второй – заработает техника.

Стерео-вариопечать впервые используют для оформления станций петербургского метро, в СССР подобную технологию использовали для печати открыток. Благодаря 3D-эффекту, пассажир будет видеть разные картинки в зависимости от своего положения.

Технологичные панно создала компания «Смальта Мозаика». Руководителями художественных работ стали академик Российской академии художеств (РАХ) Александр Быстров и его сын Егор. Ранее они занимались мозаичным оформлением станций метро «Адмиралтейская», «Площадь Александра Невского-2» и «Спасская».

Читайте также:

Станцию метро «Новокрестовская» подключили к электричеству



Власти Петербурга обещают открыть «Новокрестовскую» и «Беговую» 29 апреля во время футбольного матча «Зенит» – ЦСКА. Это будет первый тестовый матч на «Зенит-арене» к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции — подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.