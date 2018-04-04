Станцию метро «Новокрестовская» подключили к электричеству

Станцию метро «Новокрестовская» подключили по постоянной схеме электроснабжения, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). В Смольном рассказали, что запуск прошел без замечаний.

Теперь на станции активизируют пусконаладочные работы, связанные с испытанием эскалаторов и траволаторов, проведут проверку работ электросетей, подстанций и другого инженерного оборудования, подадут напряжение на контактный рельс, после чего запустят пробный поезд.

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Власти Петербурга обещают открыть «Новокрестовскую» и «Беговую» 29 апреля во время футбольного матча «Зенит» – ЦСКА. Это будет первый тестовый матч на «Зенит-арене» к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

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