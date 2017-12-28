Перекресток уберет камеры хранения во всех магазинах в Петербурге

Сеть «Перекресток» начала демонтировать камеры хранения во всех петербургских магазинах после теракта, сообщает «Фонтанка». В гипермаркете на Сенной площади персонал подготовил камеры хранения к вывозу, стеллаж уложен на пол.

В Перинных рядах камер хранения уже нет. Посетители заходят в магазины вместе со своими сумками, однако охрана занимается их проверкой крайне редко. В ближайшем будущем пакеты будут опечатывать, а секьюрити смогут досматривать сумки с помощью металлоискателй.

Бойкот камерам хранения обвил не только «Перекресток». Супермаркет «Лэнд» на Владимирском проспекте закрыл камеры хранения по «техническим причинам». В Новгороде о безопасности покупателей позаботилась «Лента», которая заклеила ячейки скотчем.

Взрыв в «Перекрестке» произошел 27 декабря около семи часов вечера. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия ранения получили 13 человек, восемь из них госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Правоохранители подчеркивают, что бомба, мощность которой эквивалентна 200 гр. тротила, была начинена поражающими элементами.

Фотографию предполагаемого злоумышленника, подложившего бомбу в «Перекресток», опубликовал «Росбалт».

Фото: ИА «Росбалт»

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и поручил ФСБ «действовать строго в рамках закона» при задержании предполагаемых террористов.

По оценкам экспертов, взрыв в «Перекрестке» не оказал существенного влияния на туристический поток в Петербург, сообщает «Турдом». Специалисты обращают внимание на то, что теракты сейчас происходят во всех точках земного шара, и Россию иностранцы, напротив, рассматривают как наиболее безопасную страну по сравнению с Европой.