При взрыве в «Перекрестке» пострадали десять человек

При взрыве в «Перекрестке» на площади Калинина пострадали десять человек. В МЧС рассказали «Санкт-Петербург.ру», что за медицинской помощью обратились четверо из них.

По словам представителей ведомства, в магазине произошел хлопок, который не вызвал пожара. Из помещения были оперативно эвакуированы пятьдесят человек. Сейчас на месте происшествия продолжают работать кинологи, спасатели и ОМОН.

По информации телеканала «78», пострадали следующие граждане:

Соловьева Галина Николаевна, 1982 года рождения

Кобелева Инна Алексеевна, 1971 года рождения

Аликулов Иврукул Избекович, в тяжелом состоянии (осколочная рана живота)

Лыгин Антон Константинович, 1980 года рождения

Ушакова Елена Викторовна, 1964 года рождения

Александрова Людмила Петровна, 1954 года рождения

Литвинова Алла Евгеньевна, 1962 года рождения

Дорофеев Максим Алексеевич, 1983 года рождения (на осмотре у врачей скорой помощи).