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Поле "Зенит-арены" превратилось в огромный пляж

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© Фото: Instagram / @dirte_dirre

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Газон на новом стадионе на Крестовском острове полностью срезан.

«Зенит-арена» осталась без газона. На данный момент поле стадиона напоминает большой пляж, на котором можно принимать солнечные ванны. Постелить новое травяное покрытие власти города обещают в феврале.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин отмечал, что газон собираются менять дважды – перед второй частью чемпионата России по футболу, а затем перед ЧМ-2018. По его словам, покрытию предстоят очень серьезные нагрузки во время турнира.

Последний раз газон на новом стадионе меняли в мае перед Кубком конфедераций. При этом в конце июня после матча КК на «Зенит-арене» нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду все равно назвал поле «сложным».

Ближе к началу декабря стало ясно, что газон не выдерживает нагрузок, несмотря на то, что агрономы «Зенита» регулярно проводили работы на самых сложных участках поля. Мучения покрытия закончились 6 декабря, которая на стадион после анонимного звонка о бомбе приехали кинологи. Служебные собаки дали понять, что взрывное устройство находится под газоном, из-за чего некоторые участки поля пришлось вспахать.

Проблемным на стадионе оказался не только газон. Несколько дней назад Смольный выделил 440 млн рублей на перенос медиацентра, мешающего работе выкатного поля. Теперь он будет располагаться в стороне двухуровневых парковок.

«Зенит-арену» строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

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