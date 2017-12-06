Собаки разрыли поле "Зенит-арены" в поисках бомбы

В ходе проверки "Зенит-арены" после анонимного сообщения о бомбе служебные собаки разрыли газон, сообщает "Фонтанка.ру".

Взрывотехников ОМОН и кинологов Петроградского УМВД вызвали на стадион днем 6 декабря. Специалисты проверили как трибуны и помещения, так и газон. Собаки при малейшем подозрении давали кинологам знаки и в ходе работы в некоторых местах вспахали поле.

Оперативные мероприятия изданию подтвердили в ГУ Росгвардии по Петербургу, уточнив, что "опасных предметов не обнаружено".

Газон на "Зенит-арене" поменяют к февралю - уже не в первый раз. До этого газон на новом стадионе меняли перед Кубком конфедераций, в мае был уложен рулоннный газон. И тогда, и сейчас это связывалось с подготовкой выкатного поля арены.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти / fontanka.ru