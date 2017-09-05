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Смольный выделил 400 млн рублей на демонтаж медиацентра «Зенит-арены»

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© Фото: Instagram / @chuprynin

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Центр необходимо перенести в другое место, так как он мешает выкатному полю стадиона.

Смольный выделил 400 млн рублей на демонтаж медиацентра «Зенит-арены». Центр необходимо перенести в другое место, так как он мешает выкатному полю стадиона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу комитета по строительству Сергея Морозова.

«Местоположение медиацентра меняется. Мы планируем выполнить эту работу в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году», - рассказал он, добавив, что центр сдвигается в сторону двухуровневых парковок для того, чтобы поле могло выкатываться.

Часть конструкций медиацентра придется демонтировать, некоторые будут создаваться заново. В бюджете также заложены средства на эксплуатацию и охрану объекта, добавил Морозов.

По его словам, ранее предусмотренное расположение медиацентра блокировало возможность выкатывать чашу стадиона для нормального роста газона. Сейчас проект переноса центра находится на экспертизе. 

Вопрос о замене газона на новой петербургской арене будет решен на следующей неделе, добавил глава комитета по строительству. «Сегодня мы ждем официального подтверждения от специалистов ФИФА и оргкомитета о целесообразности замены газона. Будем опираться на их требования. У нас очередное совещание с министерством спорта назначено на следующую неделю. Даже в случае замены, развиваться газон будет лучше в естественных условиях», - отметил Морозов.

Общая смета расходов комитета на ЧМ-2018 составляет 3,8 млрд рублей, пишет Росбалт. Из них 900 млн рублей будут выделены из федерального бюджета.

«Зенит-арену» строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

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