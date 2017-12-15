Полтавченко попросили защитить граффити от коммунальщиков

Лидер фракции «Единая Россия» в петербургском ЗакСе Александр Тетердинко направил губернатору Георгию Полтавченко письмо с просьбой пересмотреть законодательство, касающееся творчества уличных художников.

В тексте документа депутат отмечает, что в последнее время в городе часто возникают конфликтные ситуации, связанные с закрашиванием граффити на фасадах зданий. По его мнению, это случается из-за несовершенства законодательной базы города в сфере благоустройства. Тетердинко предлагает изменить существующий закон и предусмотреть в нем возможность согласовывать уже готовые работы художников с профильными инстанциями.

Ранее в Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро и портрет основателя «Вконтакте» Павла Дурова. На очереди изображение с Юрием Шевчуком, которое местные жители просят убрать с одного из домов по Литейному проспекту.