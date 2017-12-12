В Петербурге закрасили граффити-портрет Павла Дурова

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров больше не украшает стену трансформаторной будки на улице Некрасова. Коммунальщики закрасили портрет программиста желтой краской. Сделано это было после неоднократных жалоб активиста Дмитрия Цветкова, который не оценил работы творческого объединения HoodGraff.

Теперь на стене появились строчки: «Ты гонишь, ты не читаешь рэп, ты стонешь». Ранее Петербург утратил граффити с прапорщиком Задовым и рисунок «П – Память», посвященный Великой Отечественной войне. Все они также были закрашены после неоднократных жалоб.

Геннадий Смирнов / официальная страница в Facebook