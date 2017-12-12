Петербуржец потребовал закрасить граффити-портрет Шевчука

Местный житель потребовал закрасить граффити с лидером рок-группы ДДТ Юрием Шевчуком, расположенное на трансформаторной будке у дома 37 по Литейному проспекту.

Петербуржец обратился с жалобой в администрацию Центрального района, которая повелела разобраться с проблемой «Ленэнерго», пригрозив административным делом в случае неисполнения.

В компании же заявили, что в граффити с Шевчуком нет ничего криминального, так как оно не вредит здоровью горожан, не грозит их безопасности и не носит экстремистский характер. Также в пресс-службе подчеркнули, что готовы сотрудничать с художниками, выбирать вместе с ними варианты изображений для подстанций и согласовывать их с местными властями.

Ранее коммунальщики расправились с граффити-портретом основателя «ВКонтакте» Павла Дурова. Однако в скором времени на месте желтой краски появилась слова: «Ты гонишь. Ты не читаешь рэп. Ты стонешь».