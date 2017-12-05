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"Ленэнерго" закрасило граффити в память о жертвах теракта в метро

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© Фото: vk.com/ekaterina.alimova
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    Это было сделано по предписанию администрации Адмиралтейского района.

    Представители "Ленэнерго" закрасили граффити на Серпуховской улице, посвященное памяти жертв теракта в петербургском метро.

    "Поступило сообщение от местного жителя. Он пожаловался, что на трансформаторной будке имеется граффити. Так как это будка не является жилым домом, то ни управляющая компания, ни жилищное агентство, ни чиновники администрации Адмиралтейского района не имеют права устранять это нарушение. Работы были выполнены организацией „Ленэнерго“. Конечно, учитывая тематику, нужно более внимательно относиться к этому вопросу", - цитирует "Росбалт" объяснение администрации Адмиралтейского района.

    В свою очередь, в "Ленэнерго" рассказали, что компания, получив предписание от районной администрации, заявляло, что граффити на трансформаторной подстанции "не носят экстремистский характер, не представляют угрозу жизни и здоровью граждан" и не требуют удаления. "Однако администрация района сообщила о возбуждении административного дела в случае не устранения проблемы, указанной в обращении в установленный срок", - сообщили "Санкт-Петербург.ру" представители компании.

    На портале "Наш Санкт-Петербург" есть заявка от Павла К., поданная 29 ноября. Он просил очистить стены от несанкционированных надписей. На фото есть как граффити в память о погибших при взрыве в метро, так и несколько посторонних надписей. О каких из граффити шла речь, заявитель не уточнял.

    Фотографии с закрашенным граффити опубликовала член регионального совета петербургского "Яблока" Екатерина Алимова. "Видимо, чиновники считают, что скорбеть и помнить в этом государстве можно только по согласованию с властями. Сильно ошибаются", - добавила она, приложив фотографию трансформаторной будки с исчезнувшей надписью.

    Граффити на Серпуховской улице появилось вскоре после взрыва в петербургском метро. Его авторы - арт-группа "Явь". Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт"  прогремел 3 апреля, около 14:40, во втором вагоне метро. В результате теракта погибли 16 человек, более 70 получили ранения.

     

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