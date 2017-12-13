Картина дня: возвращение военных из Сирии и восемь лет тюрьмы для главы Колпино

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стало возвращение российских военных из Сирии. Среди СМИ Северной столицы первыми об этом рассказали «Регнум» (02:20), «Пятый канал» (02:25) и «Фонтанка» (09:05).

О выводе войск из Сирии заговорили 11 декабря, когда президент России Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим и отдал соответствующий приказ. За неделю до этого события Генштаб отчитался о полном освобождении САР от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала уничтожение боевиков и успешное окончание сирийского конфликта «большой личной победой и большим личным успехом Путина».

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стало закрытие дамбы в Петербурге. Среди СМИ Северной столицы первыми об этом рассказали «47 News» (00:20), «Фонтанка» (00:55) и «Невские новости» (7:15).

С вечера вторника 12 декабря затворы Комплекса защитных сооружений были закрыты из-за угрозы наводнения. Сегодня днем у поста измерений «Горный» на Васильевском острове фиксировали 104 см выше ординара, что не является критическим показателем. Однако створы дамбы все равно оставались закрытыми вплоть до 13:15 дня.

Третьей, но не менее важной темой, согласно версии «Монитора», стало судебное решение по главе Колпино Вадиму Иванову, который отправится за решетку на 8 лет. Среди СМИ Северной столицы первыми об этом рассказали «Пятый канал» (16:35), «Регнум» (16:40) и «Фонтанка» (16:40).

В 2003 году наркозависимая Татьяна Сорокоумова узнала о том, что ее сестра везет из Москвы крупную сумму денег. Злоумышленница подговорила своего знакомого совершить нападение на родственницу. Последний привлек к делу трех товарищей, среди которых был Иванов. Ночью 4 октября мужчины встретили сестру Сорокоумовой на лестничной площадке одного из домов по улице Маршала Захарова. Угрожая пистолетом, злоумышленники избили женщину и ее спутника, после чего забрали с собой более 1,4 млн рублей.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка».