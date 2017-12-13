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Картина дня: возвращение военных из Сирии и восемь лет тюрьмы для главы Колпино

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© Фото: пресс-служба Минобороны России

Темы дня

Российские военные заканчивают работу в САР, глава Колпино получает срок за разбойное нападение, а затворы дамбы в Петербурге открыли для судов после угрозы наводнения.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стало возвращение российских военных из Сирии. Среди СМИ Северной столицы первыми об этом рассказали «Регнум» (02:20), «Пятый канал» (02:25) и «Фонтанка» (09:05).

О выводе войск из Сирии заговорили 11 декабря, когда президент России Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим и отдал соответствующий приказ. За неделю до этого события Генштаб отчитался о полном освобождении САР от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала уничтожение боевиков и успешное окончание сирийского конфликта «большой личной победой и большим личным успехом Путина».

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стало закрытие дамбы в Петербурге. Среди СМИ Северной столицы первыми об этом рассказали «47 News» (00:20), «Фонтанка» (00:55) и «Невские новости» (7:15).

С вечера вторника 12 декабря затворы Комплекса защитных сооружений были закрыты из-за угрозы наводнения. Сегодня днем у поста измерений «Горный» на Васильевском острове фиксировали 104 см выше ординара, что не является критическим показателем. Однако створы дамбы все равно оставались закрытыми вплоть до 13:15 дня.

Третьей, но не менее важной темой, согласно версии «Монитора», стало судебное решение по главе Колпино Вадиму Иванову, который отправится за решетку на 8 лет. Среди СМИ Северной столицы первыми об этом рассказали «Пятый канал» (16:35), «Регнум» (16:40) и «Фонтанка» (16:40).

В 2003 году наркозависимая Татьяна Сорокоумова узнала о том, что ее сестра везет из Москвы крупную сумму денег. Злоумышленница подговорила своего знакомого совершить нападение на родственницу. Последний привлек к делу трех товарищей, среди которых был Иванов. Ночью 4 октября мужчины встретили сестру Сорокоумовой на лестничной площадке одного из домов по улице Маршала Захарова. Угрожая пистолетом, злоумышленники избили женщину и ее спутника, после чего забрали с собой более 1,4 млн рублей.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка».

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