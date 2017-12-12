Створы дамбы закрыли из-за угрозы наводнения

Из-за опасности наводнения Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга приняла решение закрыть затворы дамбы, сообщили в организации.

Затворы судопропускных сооружений С-1, С-2 и шести водопропускных сооружений КЗС будут закрыты с 20:00 12 декабря до 15:00 13 декабря. В дирекции пояснили, что решение может меняться в зависимости от прогнозов погоды.

По техрегламенту, решение о закрытии дамбы принимает ГУ МЧС по Петербургу. При принятии решения учитываются погодные условия, интенсивность нагонной волны, уровень поступления вод в Неву из Ладожского озера, и как следствие, подъем уровня Невской губы при закрытых затворах дамбы.