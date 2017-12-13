Глава Колпино получил восемь лет колонии за разбой 14-летней давности

Красносельский районный суд Петербурга приговорил главу Колпино Вадима Иванова к восемь годам колонии строгого режима за участие в разбойном нападении, сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве в Telegram. Также судья удовлетворил гражданские иски о возмещении материального и морального ущерба на общую сумму 770 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2003 года наркозависимая жительница Петербурга Татьяна Сорокоумова, узнав о том, что ее сестра везет из Москвы крупную сумму денег, предложила своему товарищу Сергею Киржакову похитить сбережения родственницы.

Последний согласился и привлек к делу своих знакомых – Вадима Иванова, Дмитрия Большакова и Антона Василенко. Ночью 4 октября мужчины встретили сестру Сорокоумовой на лестничной площадке одного из домов по улице Маршала Захарова. Угрожая пистолетом, злоумышленники избили женщину и ее спутника, после чего забрали с собой более 1,4 млн рублей.

Предполагаемые сообщники Иванова уже осуждены. Большаков и Киржаков заключили досудебные соглашения и были приговорены к реальным срокам в 2014 году. В феврале 2015 года отбывать наказание отправились Василенко и Сорокоумова.