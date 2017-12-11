Путин приказал вывести российские войска из Сирии

Президент России Владимир Путин, как верховный главнокомандующий вооруженных сил, приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии, передает «Интерфакс».

Путин прибыл в понедельник, 11 декабря, на российскую базу Хмеймим в Сирии. Его встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», - объявил Путин, выступая перед военнослужащими авиабазы.

Еще в ноябре Путин на встрече с Асадом заявлял, что военная операция подходит к концу. 6 декабря Генштаб ВС РФ отчитался о полном освобождении Сирии от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

«Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена», - сообщил тогда глава Генштаба Валерий Герасимов.